涉胸襲多名女同事 「律政鹹豬手」被起訴

本報於今年六月一連兩天獨家披露律政司「#Me Too」醜聞，揭露律政司刑事檢控科一名年約五十歲姓王的男高級檢控官涉嫌在辦公室走廊，向迎面而來的女同事及下屬「撞胸」，事件擾攘近一年。消息指，該名「律政鹹豬手」於昨日傍晚正式被警方港島總區重案組探員落案起訴四項非禮罪名，將於下周三（本月十四日）解東區裁判法院提堂。記者：徐曉伊



消息稱，警方經調查後於六月二十九日在灣仔區拘捕涉嫌非禮的律政司高級檢控官王永森，他經通宵扣查一晚後，於翌晨獲准保釋候查，並先後於八月初、九月初及昨日返警署報到。昨日第三次報到時，警方經徵詢法律意見後，正式起訴王永森四項非禮罪名，目前獲准繼續保釋，至下周三在東區裁判法院提訊。



獨立大狀判斷「夠料」起訴



據悉，律政司刑事檢控專員梁卓然鑑於涉案疑犯為部門的高級檢控官，按既定程序向私人執業大律師索取獨立法律意見，以避免可能產生任何利益衝突、偏頗或不當影響的印象。本案一切警方呈交的調查報告，均交由外聘的私人大律師審視及提供法律專業意見，外聘大狀詳閱案中四名受害人的書面供詞後，認為已「夠料」起訴王永森四項非禮罪名。



消息稱，被捕的男檢控官經過通宵扣查後，於昨晨已獲准保釋，而案中四名律政司刑事檢控科女檢控官是於今年五月十八日向警方報案，並已向警方提供書面供詞，詳細交代疑受「胸襲」非禮的始末。



刑事檢控科「一哥」梁卓然十分關注事件，報案的四名女檢控官身份完全保密，以英文字母作代號。消息指梁卓然於六月中亦曾就事件向刑事檢控科同事發出內部電郵，強調會確保投訴能獲得「認真、迅速及客觀的處理」。



一度懶理休假令



被捕的律政司刑事檢控科高級檢控官王永森，洋名Vincent，案發時在刑事檢控科的第一分科負責提供高院案件的法律意見，曾留學澳洲，取得法律學士學位後、九○年代加入當時的律政署工作，至今逾二十年。先後被委派在不同組別提供法律意見及出庭打官司，早年更一度獲得上訴庭法官司徒冕公開讚揚其準備功夫充足及表現佳。



據知，事件驚動刑事檢控專員梁卓然後，「男主角」已被勒令休假，但男方不予理會，仍繼續現身辦公室，直至《頭條日報》獨家報道事件後，王永森在家人勸喻下同意休假。



律政司刑事檢控科驚爆「#Me Too」後，引起整個法律及司法界哄動，大家都想抽出「男主角」嫌疑犯的身份。據悉，受害者不僅是女檢控官，甚至律政司刑事檢控科的普通女文員都「中招」，一度向當時男檢控官的直屬上司或刑檢科的「一哥」作出口頭投訴，但懷疑「性侵」事件未有停止，並愈爆愈烈。



頻頻撞胸 受害人報案



早於去年已有多名女檢控官在走廊，疑遭該男檢控官「撞胸」，起初以為只屬意外碰撞，並沒有上心，至近月撞胸次數不斷增加，有女檢控官不忿接連受侵犯，決定向男方直屬上司投訴，但男檢控官「矢口否認」。



直至今年上半年「胸襲」次數趨頻密，令女檢控人員感到有猥褻冒犯，再加有另一名女檢控官蹲下拾物件時，竟遭該男檢控官指，「你露出屎忽罅，話咗你唔好再着低腰褲啦」，女同事感到被「性騷擾」，與其他女同事閒談，發現有同類「胸襲」事件，連女文員亦被「胸襲」，認為事態嚴重，決定報案調查。