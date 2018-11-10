﻿崇光周年慶千人排隊﻿﻿大批旅客拖篋「血拼」﻿

半年一度的崇光百貨（SOGO）「感謝周年慶」昨日開鑼，不少品牌推出大量指定優惠吸客，大批旅客摩拳擦掌「拖篋搏殺」，門外有逾千人排隊等掃貨。有旅遊業界人士表示，十一月是傳統旅遊淡季，由於兩季感謝祭深受旅客歡迎，而業界推薦香港景點必定提到這個旅遊熱點，預料周末人流會更旺。



銅鑼灣及尖沙嘴的崇光百貨舉行感謝周年慶，活動昨日起至二十五日舉行，多個商戶推出限定優惠作招徠，涉及貨品包括時裝、護膚化妝品、家電及日用品等，吸引不少人到場「血拼」。由於現場所有商品先到先得，為求「心頭好」，昨日清晨商場門外已出現大批旅客及市民排隊。



商場昨日人頭湧湧，銅鑼灣店門外人流「逼爆」行人路，行人行走的街道空間不足一半，在場工作人員拉起膠帶圍起人龍。尖沙嘴分店同樣人山人海，有工作人員在場維持秩序，拉起膠帶。旅客均有備而來，準備大量購物袋和拖篋，等候入場，大掃平貨。



周日適逢雙十一料更旺



有商戶高舉紙牌顯示排隊位置，銅鑼灣崇光百貨於早上十時開門營業，不足一小時，不少大品牌紛紛「截龍」，購物人士需兩小時後再來排隊。現場有警察駐守，維持秩序。據了解，SOGO深知感謝祭一向受大眾歡迎，為分散人流，今年亦特設網上優先預訂。



銅鑼灣SOGO以B1層及地面兩層化妝護膚品店最熱鬧，有訪港旅客表示，雖然不想排隊，但亦為了幫三位朋友購買護膚品而「出動」，記者目測其行李箱內至少有五套相同的護膚品。據悉，有內地旅客因不欲排隊，反問如何到東薈城，希望「轉戰」東涌。另有旅客「失預算」表示，未料感謝祭第一天已有如此多人。



旅遊促進會總幹事崔定邦接受本報訪問時指，「感謝周年慶」除了受外地人歡迎，香港人也一樣喜歡趁該活動前去掃貨，而周日撞正「雙十一光棍節」，相信購物熱潮帶動之下，會刺激旅客購物意欲，預料今明兩日將有更多購物人士前往崇光百貨。



