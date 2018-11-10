邱騰華指內地已要求旅社嚴守法例 陳帆：盡快啟金巴預約服務

港珠澳大橋通車以來，大批遊客「逼爆」東涌。運房局局長陳帆公佈最新疏導措施，會安排兩部金巴同時上落，盡量在下周容許旅客團體預約金巴以及加強宣傳口岸直達市區的巴士，以疏導東涌候車人龍。針對來歷不明的旅行團，商務及經濟發展局局長邱騰華指，內地當局已要求省內旅行社嚴格遵守香港法例。



運房局局長陳帆、商務及經濟發展局局長邱騰華及民政事務局局長劉江華，昨日就港珠澳大橋問題會見傳媒。陳帆指會加派人手維持秩序，安排排隊的人龍，像銀行排隊一樣整齊。巴士公司也會安排兩部巴士同時付費、上落，相信疏導人流有所改善。政府也正諮詢離島區議會，研究是否搬遷巴士站。



陳帆又指，當局與穿梭巴士公司達成共識，下星期會盡快開通預約服務供團體或來回票，令旅客更順暢過境抵達景點。政府又會加強宣傳九條口岸直達市區的A線巴士，並適當調整班次。由於旅客並不完全掌握有關巴士路線的安排，希望藉加強宣傳旅客前往欣澳站，以助分流。他呼籲，旅客可乘坐B5線巴士往欣澳取代到東涌轉車，指約六元的車費加上一元港鐵轉乘優惠，只須約五元，便可以轉乘港鐵出市區。



離島區議員、立法會議員周浩鼎對新疏導措施表示歡迎，惟他希望當局可以在口岸直達市區的巴士車資入手，制定恰當的車資吸引旅客，又冀當局檢視口岸現有旅遊巴泊位數目是否足夠，建議增加泊位。



針對部份來港的內地旅行團，疑似違反香港法例，沒有與本地旅行團交接，邱騰華指廣東省文化旅遊廳已下達指令，要求旅行社嚴守香港法例，廣東省方面也會推廣宣傳，做好把關工作，強調若港府收到投訴或發現違法情況，將會依法處理。



