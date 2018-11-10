邱騰華指內地已要求旅社嚴守法例 陳帆：盡快啟金巴預約服務

運房局局長陳帆、商務及經濟發展局局長邱騰華及民政事務局局長劉江華，昨日就港珠澳大橋問題會見傳媒。陳帆指會加派人手維持秩序，安排排隊的人龍，像銀行排隊一樣整齊。巴士公司也會安排兩部巴士同時付費、上落，相信疏導人流有所改善。政府也正諮詢離島區議會，研究是否搬遷巴士站。
陳帆又指，當局與穿梭巴士公司達成共識，下星期會盡快開通預約服務供團體或來回票，令旅客更順暢過境抵達景點。政府又會加強宣傳九條口岸直達市區的A線巴士，並適當調整班次。由於旅客並不完全掌握有關巴士路線的安排，希望藉加強宣傳旅客前往欣澳站，以助分流。他呼籲，旅客可乘坐B5線巴士往欣澳取代到東涌轉車，指約六元的車費加上一元港鐵轉乘優惠，只須約五元，便可以轉乘港鐵出市區。
離島區議員、立法會議員周浩鼎對新疏導措施表示歡迎，惟他希望當局可以在口岸直達市區的巴士車資入手，制定恰當的車資吸引旅客，又冀當局檢視口岸現有旅遊巴泊位數目是否足夠，建議增加泊位。
針對部份來港的內地旅行團，疑似違反香港法例，沒有與本地旅行團交接，邱騰華指廣東省文化旅遊廳已下達指令，要求旅行社嚴守香港法例，廣東省方面也會推廣宣傳，做好把關工作，強調若港府收到投訴或發現違法情況，將會依法處理。