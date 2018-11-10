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胡英明將升任懲教署署長

2018-11-10 列印
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　　港府宣佈，現年五十三歲的懲教署副署長胡英明（見圖）將會在十一月二十五日出任懲教署署長，接替現年五十六歲、即將展開退休前休假的現任署長林國良。

　　公務員事務局局長羅智光表示，胡英明在懲教署累積了二十九年豐富的部門運作經驗，具備優秀的領導和管理才能，深信他能帶領懲教署面對未來的挑戰，又讚揚林國良出任署長以來，致力以穩妥、安全和人道的方式，配合健康和合適的環境羈管交由該署監管的人士，並與社會大眾及其他機構攜手合作，為在囚人士提供更生服務。
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