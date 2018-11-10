﻿禮頓總監六月始知剪鋼筋﻿ ﻿認曾與潘焯鴻打架被捕﻿

沙中線紅磡站工程獨立調查委員會昨日繼續聆訊，總承建商禮頓地盤總監Khyle Anthony Rodgers在澳洲透過視像會議作供。Rodgers接受盤問時指，今年六月才得悉有工人三次剪鋼筋。中科興業董事潘焯鴻的供詞提及，潘曾與Rodgers及Garbiel So討論剪鋼筋的事情，Rodgers則認可，並指潘為人好鬥，二人更曾因打鬥被捕。



沙中線紅磡站工程獨立調查委員會繼續聆訊。代表委員會的資深大律師Ian Pennicott，向總承建商禮頓地盤總監Rodgers盤問，引潘焯鴻的供詞指，二〇一五年九月，潘曾在紅磡站美食廣場M層與禮頓代表Rodgers及Garbiel So會面討論剪鋼筋事宜，亦曾與Garbriel So及Rodgers巡視地盤，期間發現工人剪鋼筋，潘打算上前阻止，但被Gabriel So攔截。Rodgers則否認曾與Gabriel So或潘焯鴻到過紅磡站美食廣場，更對於在工地有人攔截潘一事毫無印象。



Pennicott再引證人供詞，指潘焯鴻於二〇一七年一月曾向禮頓發出的電郵，提及工人剪鋼筋一事，料Rodgers必定知悉並參與其中。Rodgers否認，並指潘焯鴻的指控完全虛假和講大話。他續指，從來未見過潘焯鴻所發出的電郵，亦無禮頓代表向他提及事情，更未聽聞有剪鋼筋螺絲頭，亦不知就剪鋼筋事宜，曾發出過三次不合格通知書。



接受代表中科的大律師蘇信恩盤問時，Rodgers表示潘焯鴻為人好鬥，並十分懂得控制別人，Rodgers更透露，他曾與潘焯鴻在二〇一七年三月打鬥，其後被警方以普通襲擊罪將兩人拘捕，Rodgers要簽署保守行為，而潘則未被警方檢控。蘇信恩問到，警方有否表示，因為潘同意讓Rodgers簽保守行為，才處理好事件。Rodgers回應指，不同意該講法。



