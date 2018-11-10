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楊母及妻子求加入聆訊 ﻿律政司申﻿﻿充公楊家誠案七億黑錢﻿

2018-11-10 列印
■律政司申請充公楊家誠案中逾七億元的黑錢，充公令的聆訊定於十二月十日進行。
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　　英冠球會伯明翰前班主楊家誠因洗黑錢七億二千萬港元，四年前被裁定洗黑錢罪成並判囚六年。律政司在楊終極上訴失敗後，申請充公案中逾七億元的黑錢，充公令的聆訊定於十二月十日進行。

　　楊家誠的母親和妻子王曼酈稱她們在控方申請充公的山頂大宅中持有權益，昨透過律師向法庭申請加入充公令聆訊。法官聽罷控辯雙方陳辭，決定押後處理加入訴訟申請，但先批准兩人的律師代表索閱聆訊文件。

　　正在服刑的楊家誠昨在懲教署人員押送下到庭應訊，久未出庭的他頭髮花白，但精神不俗。律政司一方昨反對楊的妻母加入訴訟，並指涉事大宅以公司名義持有，但兩人並非公司董事，故與是次聆訊無關。

　　楊家誠早前透過律師申請終止充公令聆訊，並指控方須證明楊的資產來自何種實質犯罪活動，但理據不獲法官接納。

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