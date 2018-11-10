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清潔判頭疑財困燒炭亡

2018-11-10 列印
　　一名清潔判頭，疑因欠債無力償還在車內燒炭自殺亡。昨晨九時，有途人路經長沙灣金山郊野公園燒烤場附近的停車場時，發現一名男子昏迷車內報警。

  消防及救護員到場開啟車門，證實事主已死亡，毋須送院。

  警員在車內發現燒炭及一些欠單，未有檢獲遺書。事後聯絡其親友了解後，調查後懷疑事主欠債約一百七十萬元，因無力償還前日離家，駕私家車到上述停車場燒炭輕生，相信案件無可疑，屍體事後由仵工舁送殮房，稍後剖屍確定死因。

  死者姓薛（四十五歲），據悉，他與家人同住觀塘和樂邨一單位，為一名清潔判頭，曾任職消防員，早年曾涉及盜竊被捕及判囚。

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