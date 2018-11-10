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葛珮帆關注電子支付安全 ﻿PayMe又被盜用滙豐報警﻿

2018-11-10 列印
■PayMe推出至今多次出現問題，日前再發現有帳戶遭盜用。
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　　滙豐銀行旗下個人對個人（P2P）轉帳程式PayMe，去年推出至今已經五度出現問題，令人憂慮戶口安全。日前滙豐再發現有用戶帳戶被不法份子盜用，未經授權下登入PayMe帳戶。立法會議員葛珮帆表示關注事件，指事件嚴重，質疑銀行對電子支付安全未有充足關注。

　　葛珮帆指，電子支付既要方便，也要安全，冀銀行可以檢視現行安全機制，設立驗證碼，又建議市民不要以常用電郵及密碼，作為PayMe帳戶及密碼。

　　她又促請港府盡快推出「電子身份證」（eID），以手機號碼認證用家身份，以防止同類型案件再次發生。

　　滙豐回應指，已就事件報警以及上報金管局，又稱已採取一系列措施保護客戶資料，強調系統沒有出現保安漏洞，仍然安全。

　　滙豐建議用戶保持警惕，盡量防止被不法份子盜取電郵密碼、應用程式密碼和交易密碼。

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