沖凍水涼 砧板打頭 單腳企通宵 ﻿虐兔唇女﻿﻿惡父母判感化﻿

無業夫婦不但沒有妥善照顧患有兔唇的十一歲女兒，讓她在攝氏七度衣衫單薄，更要她用凍水沖涼、被砧板打頭、勒令單腳罰企通宵。昨早陳志輝暫委裁判官就早前裁定兩項虐兒罪及一項襲擊罪，於觀塘裁判法院判處兩人各二十四個月感化令。



領綜援度日的三十五歲男被告，與四十歲女被告報稱無業，未婚但育有兩女。案情指本年一月老師發現患有兔唇的受害女童衣衫較胞妹單薄，後來社工揭發她不但沒有保暖衣物，並曾遭父親用砧板打頭。去年九月開始，男被告因受害女童偷竊同學財物，禁止她洗澡和使用熱水。



法庭接受辯方的求請指，感化官報告正面，但兩被告自我認識不足，基於案中受害人，即其大女想與父母重修關係，故接納感化官意見。不過，陳官強調今次是最後一次判處非監禁的機會，兩被告亦神色凝重。







