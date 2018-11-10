﻿網紅潮玩「炫富摔」﻿ ﻿內地部門跟風「職業摔」﻿

俄羅斯一名模特兒七月底在社交網貼出一張有趣的照片：她在一架飛機前摔地，炫耀身後的大型私人飛機，引發「#fallingstarschallenge2018」（「炫富摔」）的挑戰。據最新一期《東周刊》報道，「炫富摔」風氣傳到內地，不但吸引網民熱玩，連政府部門或機構也跟風，變奏炫耀部門工作或成就的「職業摔」作宣傳。



「外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心」一位職員在辦公室「不小心摔了一跤」，摔出散滿一地的文件，外交部要炫的，其實是趴地職員背後宣傳版上的「12308」二十四小時服務熱線，讓民眾知道，若在海外遇到天災或人禍等問題，需要當地領使協助的話，只要撥通這個熱線電話便行。



外交部宣傳救援熱線



西安市第四醫院一位醫生在手術室「不小心摔了一跤」，摔了一地的醫療器材，醫院要炫耀的，是他們拯救生命的使命；洛陽消防局一位消防員在局內「不小心摔了一跤」，摔出一大堆遙控救火裝備，消防局要炫耀的，是他們用新科技協助救火的專業。



湖北公安則「摔」得更玩味，乾脆由一名持槍特警，把四名持有各種武器及贓款的紋身罪犯，從裝甲車摔倒在地上，執法部門要炫耀的，當然是掃黑除惡的決心。



「炫富摔」八月開始在內地各大社交網熱玩起來，最初主要是一班網紅鬥晒各種豪華奢侈品，不過也有網民因為無富可炫，於是改「摔」生活，將自己日常點滴摔出來，例如初中生摔在滿佈數學功課及參考書堆中，以示自己正努力準備考高考；農民也將花碌碌的南瓜及番薯等鋪滿地，再拍扮摔倒照，分享她的豐厚收成，還有各行各業都走出來摔一番。



官媒：嚴肅背後有趣的靈魂



當「摔」風愈來愈勁，連政府也跟風一起玩，本意是想乘機以輕鬆手法搞宣傳，結果招來網民大讚夠親民，《人民日報》也就有關熱潮發文評論：「不同的摔跤姿勢，相同的重任在肩。社會良好運轉離不開他們為你我負重前行。他們晒出了生活的忙碌，但又不乏兢兢業業的堅守，嚴肅的面孔背後，也有一顆有趣的靈魂。」



