﻿高薪養廉革除紅包文化﻿ ﻿港大深圳醫院牽內地醫改﻿

香港大學深圳醫院早在二○一二年開始試業，院長盧寵茂接受《星島日報》專訪時坦言，醫院是一所「很大的實驗室」，冀利用一國兩制的優勢，逐漸影響內地十三億人口的醫療。廣東省今年提出「登峰計劃」以提升醫院質素，冀醫院成為「粵港澳大灣區國際化醫療中心」。



港大深圳醫院院長盧寵茂接受《星島日報》專訪，表示港大深圳醫院對他而言，是一所「很大的實驗室」，是對全中國十三億人口的醫療體制，進行一個具有影響力的研究及實驗，「整所醫院本身就是一個實驗，我們這個是全世界最大的實驗室，研究怎樣利用中港兩地優勢，將醫療體制發展出來，並影響十三億的人口。」



盧寵茂：很大的實驗室



「以往有人看病只是八元至十元，醫生又怎樣維生？怎樣自負盈虧呢？」港大深圳醫院則提倡「高薪養廉」及對紅包「零容忍」，給予醫生平均年薪約五十七萬元，創院初期高出其他內地醫院的薪金約三倍。他形容，有關做法得到其他醫院追隨，現時不少內地醫院將平均年薪提高至三十多萬元，同時嚴禁醫生收紅包，共同體現醫生的專業價值。



過度醫療是內地醫院長久以來的問題，透過不同方法創造收入，例如給予不必要的藥物、隨意打點滴及抗生素等，形成「以藥補醫」，甚至「以藥養醫」的局面。盧寵茂稱，港大深圳醫院率先在二○一二年七月取消門診輸液服務，截至今年六月，醫院抗菌藥物的使用率僅約有百分之七點六，是全中國最低比率。他續指，廣東省二級以上醫院二○一六年已逐步停止門診患者靜脈輸注抗菌藥物。



廣東省60億改善醫療



廣東省為進一步提升醫院質素，今年六月宣佈推出「登峰計劃」，未來三年斥資共六十億元，重點挑選二十所醫院作重點發展，其中港大深圳醫院入選計劃。盧寵茂指，省政府會給予醫院約三億元，然後市政府就會配對三倍資金，即醫院最多可共獲十二億元作發展。



盧寵茂表示，醫院將會重點發展為「粵港澳大灣區國際化醫療中心」，目標是「建灣區高地，登國際巔峰」，項目包括建設臨牀重點專科，將診治水準國際化，亦會與香港醫專合作引進國際化培訓體系等，其中醫院將會重點建設「感染性疾病綜合診治中心」，並由港大微生物學系講座教授袁國勇帶領。



