﻿整容名醫診所 女子打肉毒桿菌昏迷

一名中年女子昨日在整容外科專科名醫李宏邦（圖）醫生尖沙嘴的美容中心內昏迷，送院搶救後有性命之虞。消息稱，這名女子昏迷後，李醫生一度向警員稱，女事主疑哮喘病發，他給她開藥服食後暈倒，但有人其後又改口涉打肉毒桿菌針。有消息指，女病人疑曾在前額接受數支肉毒桿菌注射後暈倒。昏迷女事主姓張（五十二歲），據悉，她是堪富利士道八號格蘭中心一間美容中心的熟客，曾光顧中心打肉毒桿菌針（Botox）及割雙眼皮。消息稱，中心的醫生為年逾八十歲的註冊西醫及整形外科名醫李宏邦。昨午約五時，女事主到中心求診期間，突然昏迷不醒，醫護人員報警召救護車將她送院，情況危殆。



一度稱哮喘病發 服藥後暈倒



警方到場調查，懷疑女事主在中心內進行整形手術期間發生意外。消息稱，當時李醫生承認女事主為其病人，並向警員稱，事主疑患哮喘病，到中心求診後，向她開藥服食後突然暈倒；但有人其後改口，指事件涉打肉毒桿菌針。消息指，女事主在前額打了五支肉毒桿菌針後暈倒。



李宏邦是本地著名整形外科醫生，他曾於○三年為一名七十一歲鋼琴女教師進行腹部抽脂手術，她接受麻醉藥注射後昏迷，送院前證實死亡。醫務委員會於○九年裁定李宏邦專業失德，罰停牌五個月。