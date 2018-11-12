﻿佔中4周年——市民憶噩夢 的士司機憶述：《蘋果》大樓密商 佔中搞手鼓動車堵中環

佔領行動四年前爆發，歷時七十九天，導致香港嚴重撕裂，社會陷於紛亂，遺禍至深。原來當年一個龐大的「的士佔中」計劃，在佔中搞手積極部署下幾乎出籠，隨時引發另一場騷亂！的士司機從業員總會秘書長接受本報訪問披露，一四年佔領行動爆發前，陸路運輸業代表獲邀前往《蘋果日報》大樓出席閉門「座談會」，一位佔中主要搞手提出發動的士堵塞中環道路，企圖癱瘓港島交通，因該會恐此舉嚴重影響民生，斷然拒絕。其後佔中爆發，他們見到行動嚴重打擊行業，損害市民，遂加入了入反佔中陣營，努力恢復社會秩序。記者：穆梓莘、楊偉亨、徐裕民



四年前的佔領行動，的士司機從業員總會一萬零九百名會員，成功向高等法院申領首張緊急禁制令，為清理佔領區路障奠定法理基礎，但原來這支反佔中先鋒隊伍，曾被佔中搞手游說發動「的士佔中」癱瘓中環行動。



「的總」秘書長黃大海向本報憶述當年經歷時透露，該會於二○一四年六月獲《蘋果日報》記者邀請，到該報大樓參加閉門座談會，商談佔中爭普選行動。該會派出時任總幹事的吳業培（去年已辭去職務）與會，當他抵達該報館會議室，發現與會者還包括多名陸路運輸業代表。



的士如堵中環嚴重影響民生



黃引述吳稱，會議由一名佔中主要搞手主持，也有不認識的泛民人士列席，主持除反覆提及發動市民公民抗命，爭取「雙普選」，還提出動員的士等載客車輛，佔據中環一帶主要幹道，更多番向運輸業界諮詢堵路地點，「如果堵塞夏愨道，中環會變成怎樣？」



由於該路段是港島交通大動脈，黃引述吳發言，表示行動會癱瘓中環，主持回應：「都好難避免（不癱瘓）！」為免影響普羅大眾和的士司機生計，吳當場表示反對。其後主持又提出，車輛堵路應不設時限，「直到政府妥協為止」，吳對此也提出異議。



座談會在爭拗聲中結束，吳業培隨即獲邀與佔中搞手對談。黃大海說，對談片段不久被人上載到「讓愛與和平佔領中環」的YouTube平台，感覺吳被利用宣傳佔中。



吳其後向「的總」主要成員匯報座談會情況，認為佔中搞手建議堵路無時限性，會嚴重影響民生，也擔憂「不留生路」，消防車、救護車沒法駛進被佔領道路，危及市民性命財產；又認為對方沒清楚解釋何謂公民抗命，民主訴求空泛，感到十分疑惑。



生意跌四成「等於白做」



黃大海憶述，當時他和其他成員均認為事有蹊蹺，擔心佔領動機不單純，決議不參與佔中，同年八月也拒絕出席第二次同類型座談會。



「的士佔中」雖無疾而終，佔領行動仍於該年九月二十八日爆發，並由中環蔓延至旺角和銅鑼灣等市中心區。黃憶起當時慘況說，示威者堵塞多處道路，導致交通大癱瘓，日夜塞車，不少市民放棄乘坐的士，令司機的營業額下跌四成，「車租、石油氣等成本，佔營業額大約六成，四成是利潤，下跌四成，幾乎等如白做！」司機及其家人約二十萬人生計受影響，黃稱，當時會員紛紛要求「的總」站出來，代表業界向佔領說不，而他也懷疑有人以爭取民主為幌子，企圖策動「顏色革命」，「香港人普遍也追求民主，但破壞別人的利益，去達成自己的民主，這是爭取民主正途嗎？是真正的民主嗎？」



面對同業艱難時刻，「的總」骨幹成員連忙召開緊急會議，一致決定加入反佔中陣營，在佔領第八天開始發起「護法紀、保飯碗、還我道路」行動，包括的士慢駛遊行往佔領區。



加入反佔中彰顯法治



由於佔領行動愈演愈烈，旺角佔領區更發生集體打鬥，黃擔心爆發更嚴重動亂，諮詢律師意見後，在佔領第二十三日向法庭申請該區緊急禁制令，代表律師翌日成功取得，前往佔領現場宣讀，拉開清理佔中路障的序幕。及後，「的總」組織司機，三度協助執達主任清理路障，雖然未竟全功，幸在警方及各界努力下，佔領旺角行動在第六十日結束，金鐘、銅鑼灣佔領區也相繼回復正常。



由參與佔中座談會，變為反佔中先鋒，黃認為「的總」當年決定正確。該會會務總監李為民點頭稱是，強調通過禁制令結束佔領，可說彰顯了法治，也維持了社會秩序。



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