  • 2018年11月12日 星期一
  • 23º
  • 85%
熱門： 陳展鵬單文柔廣東話東涌港珠澳大橋

日報新聞 > 港聞

專家指簡單心肺復甦勝過袖手旁觀

2018-11-12 列印
　　針對「任何仁」鼓勵市民對有需要人士施行心肺復甦，引起網民質疑一事。香港心肺復甦委員會副主席周雨發醫生表示，明白市民的憂慮，但他呼籲，當有人失去意識或沒有呼吸時，市民應嘗試為他進行心肺復甦，即使未受相關訓練，有做心肺復甦已能提高患者的存活率，袖手旁觀可能錯失搶救生命的黃金時間。

　　香港心肺復甦委員會發聲明指，香港有需要制訂《好撒瑪利亞人法》（《好人法》）或類似的法律，因《好人法》可以減低施救者對是否提供協助的心理負擔；認為如果拯救行動是出於助人之心，施救者應可免除任何法律責任。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd