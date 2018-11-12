何立峰讚揚港澳為國家改革開放作貢獻 ﻿林鄭率團訪京﻿﻿今獲習接見﻿

特首林鄭月娥率領代表團訪問深圳及北京，參與「慶祝國家改革開放四十周年」活動，發改委主任何立峰昨在一個研討會上表示，十九大明確提出支援港澳融入國家發展大局，促進粵港澳合作。代表團今日預料將獲國家主席習近平接見。



林鄭率領代表團昨日訪京，參與「慶祝國家改革開放四十周年」活動，於昨日早上出席由發改委及港澳辦合辦，在北京釣魚台國賓館舉行的「香港澳門參與國家改革開放四十周年座談會」。



支持港澳融入國家發展大局



全國政協常委陳永棋昨表示，代表團今日將獲國家主席習近平接見，並會應副總理韓正邀請，與領導人在人民大會堂共進午宴。他續指，習近平將以高規格接見代表團，顯示國家重視香港，又認為這是對港澳很大的鼓舞及支持，亦反映出國家沒有忘記老朋友，即港澳在改革開放的貢獻。



發改委主任何立峰昨日於座談會上致辭表示，十九大對港澳工作的新部署，明確提出支援港澳融入國家發展大局，並以粵港澳大灣區建設、促進粵港澳合作、泛珠三角區域合作為重點，在推進一帶一路、大灣區發展及港珠澳大橋發展上，發改委與港澳各界有廣泛及深入，且緊密和順暢的交流。何立峰又讚揚港澳同胞在改革開放過程中，懷着至誠的愛國愛鄉情懷，為改革開放作出貢獻。



林鄭致辭時表示，香港在改革開放過程擔當不同角色，從到內地投資企業，至協助海外企業進入內地龐大市場，作「引進來」的角色，到後來協作內地企業「走出去」，過程中香港是受惠者，改革開放成就了香港國際金融中心，商務中心、航運中心的地位。



