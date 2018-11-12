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高鐵廣州終站擬擴至越秀區

2018-11-12 列印
　　現時市民乘搭高鐵到廣州，終站在「廣州南站」，遠離市中心。為實現高鐵線路引入廣州中心，廣州市政府通過把廣州南站，延伸至廣州市中心，例如越秀區。

　　廣深港高鐵香港段於本年九月底開通，廣州終點站設於廣州南站，距離市中心較遠，不少乘客抱怨不便。

　　內地媒體報道，廣州市政府常務會議於本月九日審議並通過廣州綜合交通樞紐總體規劃，打算把高鐵廣州南站延伸至廣州中心城區，但具體行駛路徑及停靠位置仍在研究當中。

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