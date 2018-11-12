高鐵廣州終站擬擴至越秀區

消防處吉祥物「任何仁」公開呼籲市民為人急救，搶救生命，用意良好，但引起討論，不少人擔心如果接受急救者不治，施救者或須負上法律責任，事件反映香港這方面的法例，落後於國際。 不少國家已實施《好人法》（全名《好撒瑪利亞人法》），讓見義勇為者，急救他人，不會惹上官非，免除後顧之憂。在英國，《好人法》甚至把伸出援手或不陷他人於險境，列為一種義務。 本港未有《好人法》，但在一般普通法地區，人們見義勇為，救急扶危，只要沒有做出荒誕的舉動，可以在法庭上作為辯護理由。不過，由於出手救人或會捲入執法調查和法院審訊，有些人怕麻煩，會三思而後行。 港府是否立法，須考慮多個因素，其中一個，是本港有多...

2018-11-12