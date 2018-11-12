闖越港境 開墾農田 ﻿廣東邊防﻿﻿涉佔沙頭角地六年﻿

內地邊防人員涉越境佔用香港土地。《傳真社》報道，沙頭角邊境禁區內一幅面積約兩萬呎土地，在業主不知情下被廣東邊防部隊佔用最少六年，並圍封開墾作農田。



位於沙頭角管制站西北面，邊界與深圳鹽田區的廣東邊防六支隊十三中隊的營區接壤。《傳真社》航拍畫面發現，沙頭角河一段呈兜形的支流，兜狀底部有一片土地被鐵絲網圍封。被圍封的土地旁邊，建有一道石屎橋橫跨沙頭角河兩邊。根據地政總署資料，兩地邊界位處橋的正中間，即過橋一半已經屬越境。



石屎橋連接兩地



《傳真社》記者在現場觀察時，發現鐵閘長期打開，兩旁沒有如正門設有更亭及有守衞站崗。本月初曾有兩名身穿迷彩服的部隊人員拉着黑色垃圾桶，經過鐵閘及石屎橋，到香港境內傾倒垃圾。



另一日亦有三名身穿迷彩上衣的部隊人員，從香港境內搬運一袋袋物資返回深圳境內，集中放到營區辦公大樓旁。



《傳真社》一度致電廣東邊防六支隊十三中隊查詢，負責的梁隊長回應時稱，綠色莊園在河的北面，沒有越過香港邊境。但記者告知梁河道曾經改道向南移，他表示自己去年底才調派過來，當時河道已經修好，對此並不清楚。對於擅自進入香港境內，並且傾倒垃圾，梁解釋，那些只是樹葉，沒有將垃圾棄置到那地方。



兩塊土地的業主均表示，對於土地被佔用全不知情，他們早前到地政總署北區地政處查詢，發現地政總署亦不知悉相關土地被內地佔用。



鄉議局副主席林偉強回覆傳媒查詢時指，沒聽說過上述情況，需時了解，認為若有內地政府部門自行在香港土地上進行工程不合理。



