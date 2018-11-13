習近平親見訪京團 充份肯定港澳貢獻

國家主席習近平昨日在北京人民大會堂接見港澳訪京團。習近平表示，安排會見港澳代表團，表明中央充份肯定港澳同胞在改革開放過程的作用和貢獻，祖國及人民永遠不會忘記，強調港澳在國家改革開放進程中地位獨特，不可替代。



繼上月港珠澳大橋開通儀式後，習近平與林鄭再度同場。昨日習近平接見改革開放港澳訪京團時，各人按序步前去就坐時，習近平領頭，林鄭排第二，崔世安第三，韓正第四。習近平發言指，今年是改革開放四十周年，改革開放決定今後的發展方向，以總結歷史經驗、吸取教訓，有利今後發展，又指在這個時機邀請港澳各界代表組團到內地參觀訪問，「是很及時，具有意義的」。



籲抓着「帶路」大灣區機遇



習近平提到，代表團中有不少團員在改革開放初期都有功勞，形容他們是老朋友、老熟人，又向港澳同胞表示衷心感謝及問候，「我國發展取得舉世矚目的歷史性成就，港澳同胞以及在港澳的外資企業和人士都有一份功勞，對這一點，祖國和人民永遠不會忘記。」



習近平表示，新時代是堅持改革開放，進程中港澳繼續具獨特地位，仍然可發揮不可替代的作用，希望繼續以愛國、投身改革開放事業，抓着共建「一帶一路」、「粵港澳大灣區」等重大機遇，實現更好發展，共同譜寫時代篇章。



林鄭月娥發言時指，香港對改革開放最有貢獻的地方，應該從深圳開始，指目前香港企業在深圳投資，佔了深圳的八成一，而展望未來亦要從深圳開始。



她續指，港深在粵港澳大灣區中，會打造一個習近平支持的國際科技創新中心，尤其定位面向香港的現代服務業中心前海，都對香港帶來很大機遇。



人大常委譚耀宗出席座談會後引述習近平表示，希望香港在改革開放的過程中，繼續主動積極，在人才和投資中繼續發揮，特別在創科方面可以做得更多，又指大灣區是重大的發展策略，希望香港融入國家發展大局，利用大灣區推動香港經濟。







