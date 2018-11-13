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專家︰打Botox或致心臟病副作用

2018-11-13 列印
■女子打在尖沙咀診所打Botox後死亡，探員到場檢走證物。
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　　女子在尖沙咀診所打Botox後死亡。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，不排除今次是本港首宗有人注射肉毒桿菌針不治個案。他稱，注射肉毒桿菌去皺針，有不少已知的副作用，輕則暫時難以小便、頭痛、吞嚥困難、眼簾下垂及上呼吸道感染等；嚴重則心臟或心血管病病發、肺栓塞或呼吸停頓，甚至可以致命。

　　不過，養和醫健整形外科專科醫生馬芳蔭表示，若肉毒桿菌藥劑的製作過程沒有問題，注射時的劑量、位置和範圍按照規定，以及醫生的技術正常的話，基本上是相當安全的。

　　工聯會立法會議員麥美娟表示，涉事醫生過往曾有為顧客抽脂後死亡的記錄，但僅被醫委會停牌五個月，質疑有關懲處是否有足夠的阻嚇力。她認為，政府須加強規管和執法，應考慮更具阻嚇性的刑罰，保障消費者。



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