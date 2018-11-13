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國泰指被黑客精密攻擊致洩資料

2018-11-13 列印
　　立法會將於本周三召開特別會議，跟進國泰航空外洩約九百四十萬名乘客資料事件，政府向立法會提交文件，指個人資料私隱專員公署截止上周四，合共收到超過二百三十宗相關查詢及投訴，內容包括對事件表達不滿、要求國泰航空賠償，以及了解公署的跟進工作。

　　國泰航空向立法會提交文件，解釋延遲五個月才對外公佈的原因，指今年三月起，公司有數個複雜系統受到黑客精密及先進的攻擊入侵，直至八月中旬才找到那些乘客資料被取覽或洩漏，惟因需時確認每名受影響乘客被取覽的個人資料，故直至上月二十四日才向外公佈事件。國泰指，截至周日凌晨，一共收到接近三萬次顧客查詢。

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