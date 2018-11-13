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劉鑾雄控《壹週刊》誹謗索償

2018-11-13 列印
　　上月逝世的新地前主席郭炳湘本月一日出殯，多名商界人士到場送別，其中華人置業前主席、「大劉」劉鑾雄，也有偕妻子「甘比」陳凱韻出席。《壹週刊》在儀式後以〈【郭炳湘出殯】保安嚴密 大劉拖甘比出席無預先登記 走後門離場〉為題，在雜誌的網頁上發報文章和短片。「大劉」不滿文章帶誹謗性質，上周五入稟高等法院，向《壹週刊》的出版商索償。

　　被告公司Element 5 Digital Limited為《壹週刊》的出版及印刷機構。根據入稟狀，原告劉鑾雄要求被告就其上述於十一月一日刊於《壹週刊》網站的文章和短片，賠償原告損失。原告又要求法庭頒令，禁止被告續發表相關誹謗言論。

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