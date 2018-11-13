﻿朗思國際學校﻿﻿違規辦中小學﻿

朗思國際學校涉嫌在私校崇正中學的長沙灣廣利道校舍，違規營運中、小學。校方上周發電郵通知家長昨日及今天兩日停課。朗思國際學校校長和崇正中學校長昨日與教育局會面，崇正中學校長董福於會後表示自己上任只有十七天，不清楚上任校長與朗思國際學校的管理協議內容。



教育局局長楊潤雄證實，教育局於九月收到投訴指，朗思國際學校未有向教育局註冊及未獲批准而辦學，遂於上周五派員到位於長沙灣的崇正中學校舍視察及調查。楊潤雄表示，朗思未得到教育局批准，在另一個校舍辦課程，屬違規辦學，強調局方已即時要求校方停止辦學活動。



借用校舍 涉二百學生



楊潤雄續指，事件涉及近二百名中、小學生，會協助學生盡快覓得學校，而崇正中學亦表示中學生可繼續原校就讀。崇正中學校長董福昨日與教育局會面後亦透露，朗思國際學校曾於會面中承諾會將學生遷回九龍塘校舍上課，如果有學生不願意，教育局會協助轉校。



董福質疑朗思或涉違規經營高小，因為管理協議從不包括開辦小學課程，又稱崇正中學原本想改名為崇正（朗思）學校，但現在不會再改名，並已與朗思和教育局達成協議，中學部校名及校簿等將沿用「崇正中學」名稱，而本周三亦可以復課。



據了解，教育局的學校註冊名單上，只有朗思國際學校小學部的地址，沒有長沙灣廣利道現址。朗思稱，早於二○一五年在崇正中學簽合約，當時翻新崇正中學校舍A座大樓，校名已轉為「崇正朗思學校（Tsung Tsin Think Academy, TTTA）」。朗思負責收取學費、支付教師薪金以及營運支出，盈餘則交還予崇正中學。



