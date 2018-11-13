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無線入稟追討港府多收牌費

2018-11-13 列印
　　無線電視上周五入稟高等法院，聲稱政府多年來誤解《電訊條例》和《廣播條例》，對無線的免費台及收費台濫收牌費，要求法庭頒令政府賠償，並查明政府實際收多了的牌費金額。

　　原告分別為電視廣播有限公司，及曾營運無線收費電視的大台網有限公司（Big Big Channel Limited，前稱無線網絡電視有限公司）；被告則分別為律政司司長及通訊事務管理局。根據入稟狀，政府多年來在缺乏法理目的、未獲立法機關授權下，越權索取過多牌照費用。入稟狀附件詳列兩原告被要求付費的牌照種類，包括在《電訊條例》下的綜合傳送者牌照、固定傳送者牌照、固定電訊網絡服務牌照、自設對外電訊系統牌照等，並在《廣播條例》下的本地免費電視節目服務牌照、本地收費電視節目服務牌照，以及非本地免費電視節目服務牌照。入稟狀未有列明各項牌照費的金額。

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