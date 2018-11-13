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環保署夥19機構試行垃圾徵費

2018-11-13 列印
　　環保署將開始和十九個機構合作，在四個界別，涵蓋超過一百二十個場所，包括公共屋邨、鄉郊、商場和餐飲業界，展開都市固體廢物收費實踐計劃。

　　環境局局長黃錦星表示，計劃為期十至十二個月，環保署會免費提供不同容量及設計的指定垃圾袋，供體驗按量收費的安排。同時，環保署也會按需要提供回收箱，並舉行宣傳和公眾教育活動。

　　此外，政府又推行第四批都市固體廢物收費社區參與項目計劃，資助總額約二千三百萬元，會在明年第一季展開。

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