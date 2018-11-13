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九龍塘爆鹹水管　水柱八米高

2018-11-13 列印
　　九龍塘發生爆地底水管事故，昨凌晨四時許，窩打老道與火石道交界一間小學對開，一條直徑二百五十毫米地底鹹水管突然爆裂，大量鹹水沖毀行人路，破磚而出，噴出一條逾八米高水柱，射入一所教堂範圍，被鹹水「洗禮」。

　　一名駕車人士途經見狀報警，警員到場，封鎖受影響行車線及一段行人路，通知水務署人員到來關水掣及進行搶修。受爆水管影響，窩打老道、亞皆老街、界限街及太子道西有部份樓宇的鹹水暫停，水務署稱會盡快完成搶修，恢復鹹水供應。

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