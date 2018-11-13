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美股中段跌415點

2018-11-13 列印
　　美股延續上周五跌勢，開市後下跌，杜瓊斯工業指數中段報二五五七三點，跌四百一十五點；納斯達克指數見七二二九點，跌一百七十七點。

  紐約期金每盎司一千二百零三點五○美元，跌六點○八美元。紐約期油每桶報六十點九○美元，升一點○九美元。

　　滙控美國預託證券報六十四點零二港元，較香港收市跌一點零三港元；騰訊美國報二百六十二點一四元，較香港收市跌八點四六港元。
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