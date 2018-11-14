曾創作蜘蛛俠鐵甲奇俠等 超級英雄之父 Stan Lee辭世

被譽為漫畫界教父、創作蜘蛛俠、鐵甲奇俠、美國隊長等英雄人物的史丹李（Stan Lee），與世長辭，享年九十五歲。史丹李女兒周一證實父親死訊，但未有透露死因。史丹李去年十二月七日曾到訪香港迪士尼公園，並在「史達工業」標誌簽署留念。



史丹李本名Stanley Martin Lieber，一九二二年出生於紐約市一個猶太裔家庭。在十六歲高中畢業後，他到Timely Comics任職辦公室助理，一九四一年五月用筆名史丹李出版《美國隊長》（Captain America），展開漫畫家生涯。



其後他從美軍退伍後，重返公司，出版人希望他創作新的超級英雄，以抗衡對手DC漫畫，他聯同柯比（Jack Kirby）於一九六一年創作《神奇4俠》（Fantastic Four），並塑造更多角色，包括雷神（Thor）、鐵甲奇俠（Iron Man）、變種特攻（X-Men）等，組成復仇者聯盟（The Avengers），至一九七二年Timely Comics改名為漫威漫畫（Marvel Comics） 。一九八○年代他開始在漫威電影中客串，不少影迷將尋找史丹李視為樂趣。



系列電影票房逾200億美元



史丹李獨特之處，是他筆下的超級英雄加入許多複雜元素和人性，不是無緣無故從石頭爆出來的。這些超級英雄懂得去愛，會為金錢擔心，也有缺點，有時候也會缺乏安全感。許多漫畫改編後搬上大銀幕，在全球各地都很賣座，估計總票房收入超過二百億美元，其中以蜘蛛俠最成功及最受歡迎。



史丹李離世後，大批「英雄」發文悼念。電影《鐵甲奇俠》（Iron Man）主角羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）在Instagram留言感激。「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）亦在Twitter發文讚揚史丹李的獨一無二，稱其展露的愛與善將在無數生命留下印記。