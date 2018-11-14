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習讚玉樹地震救人義工黃福榮

2018-11-14 列印
　　習近平會見香港訪京團時點名讚揚部份香港人對內地的貢獻，包括何鴻燊、已故的霍英東、已故的邵逸夫、已故的田家柄，出錢出力，在內地投資和捐獻；而梁定邦和史美倫幫助創建證券市場監管制度，前特首梁振英在七十年代免費在深圳、上海等地舉辦經濟講座。習又讚揚在青海玉樹大地震冒險救人而遇難的「愛心義工」黃福榮。

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