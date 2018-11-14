佔中4周年——外力介入 資助民調打輿論戰 教抗爭術 佔中機密記錄揭美台插手

四年前九月二十八日佔領行動揭開序幕，令香港陷入從未遇見的政治及社會危機。曾擔任真普選聯盟召集人鄭宇碩助理的張達明，以鄭宇碩的會議記錄及電郵為證據，細述佔中幕後的來龍去脈。他近日再披露，佔中源於美國的民主概念及太陽花學運的模式，美、台方面亦曾介入，並提供金錢資助及傳授抗爭戰術。鄭宇碩當時多次拒絕溫和方案，表明作談判只是姿態向泛民交代。會議記錄又證明，鄭宇碩和佔中三子在人大公布八三一決定後，逐漸退場，學聯及學民思潮則取代他們奪得主導權。



張達明擔任鄭宇碩的助理時，負責管理鄭宇碩研究項目的電郵，而鄭宇碩則利用電郵處理真普選聯盟的會議記錄，張達明基於公眾利益，決定將資料公開，揭露佔領行動由籌備到成事的經過。



張達明在書中提到，鄭宇碩和戴耀廷在佔中議題上一拍即合。二○一三年一月十六日，戴耀廷發表《公民抗命的最大殺傷力武器》一文，公布佔中理念的雛形，而同一日，主張在全球非暴力抗爭的美國愛因斯坦研究所即傳給鄭宇碩有關「從民主到獨裁」的項目理念。



真普聯用近一年時間籌劃特首普選方案，但其間湧現的紛爭甚多。鄭宇碩先覓得中大政政系副教授馬嶽為首的學者團提出的建議，惟未被採用，及後民主黨與人民力量則分別就各自提倡「三軌方案」及「人民力量方案」起爭執，民主黨及工黨其後更因此退出聯盟。張達明在書中透露，紛爭由鄭宇碩一手做成，作為召集人的鄭宇碩「不顧真普聯的統一性，允許人民力量起草自己的方案，並將它呈送給佔中六二二公投」。



根據張達明披露的真普聯會議記錄，鄭宇碩多次拒絕溫和方案，明言「如現時提出可接受方案，則會令理想方案不受重視」，以及「如果要維持泛民主派的團結，有必要維持一個較理想主義的方案」，「保持談判姿態，以便與溫和民主派交代」。會議記錄又提到，湯家驊曾透露中央對民主黨元老李柱銘「維持小圈子、但泛民能入閘」的方案有興趣，惟當時未受泛民重視。



美機構提供7.7萬做民調



張達明又披露，鄭宇碩等人除了在香港商討籌劃抗爭，亦有與美國和台灣方面討論佔中策略。有官方資助的美國民主研究所（NDI）在一四年六月便與鄭聯絡，「要求和真普聯合作建立商討民主和選舉問題的平台」，同時要求鄭宇碩除了專注特首普選方案外，亦須關心如何普選立法會，並期望於佔中開始後舉辦研討會，討論一六年的立法會選舉方案細節，為佔中繼續製造輿論。



研究院更就此撥款三萬元予鄭宇碩研究，而鄭則要求增撥，研究院最終提供七萬七千元予鄭宇碩任召集人的民主動力，給港大就立法會改選辦法做民意調查。不過，根據張達明的資料，民調在十月公布前，美國民主研究所電郵鄭宇碩，指要煞停民調結果的公布，直言「因政治環境緊張，須由高層決定」，張達明認為做法「充分顯示美國操控鄭宇碩及其組織」。



另外，早於一三年十月初，鄭宇碩、一位佔中發起人及李卓人共赴台灣，與民進黨前主席施明德會面，討論成立「台灣佔中後援會」，鼓勵台灣支持香港民意。當時湯家驊曾表明三人不應前往台灣，惟鄭宇碩反擊「只要了解中共早期歷史，就知道中共如何引入外國勢力；而民進黨的資深深綠人士，現在全是被統戰對象，為何中共可做的，我們不能做？」又說三人是以個人身分前往。另外，鄭宇碩曾向佔中發起人介紹在美的民運人士楊建利，指楊對佔中有興趣，「可以動員美國方面的支持」。



佔中搞手赴台受抗爭訓練



另外，除了NDI外，有官方背景的美國國家民主基金會（NED）亦有與鄭宇碩聯絡。根據張達明提供的舊電郵記錄，鄭宇碩任校長的華人民主書院曾多次申請並獲得NED資金資助，而一三年八月及一四年二月，華人民主書院曾與前台灣民進黨成員簡錫堦合作，舉辦針對台灣太陽花學運及香港佔中行動的非暴力抗爭訓練營，學聯前秘書長周永康、民陣前召集人楊政賢及民主黨部分成員均曾參與。張達明透露，佔中行動中在對峙唱歌、向警員交叉雙手等，正是在訓練中學得的戰術。



鄭等人在佔中前花大量時間準備，但最終佔中的主導權則落在雙學手中，張達明提到當得知人大八三一決定確定提委會過半數提名時，也沒有提早啟動佔中，學生對其一再拖延大感不滿。根據會議記錄，人大公布八三一決定後，真普聯內的會議發言多由雙學周永康、黎汶洛等人主導。張達明指，佔中正式開始後，鄭宇碩與佔中發起人同時隱退，更於十月離港。



系列三