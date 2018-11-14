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毛孟靜最先提佔領公民廣場

2018-11-14 列印
■文件揭露，以公民廣場作佔中基地的建議，是由毛孟靜（右）提出。
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　　「佔中」最終由雙學衝入公民廣場揭開序幕，激發一連七十九日佔領行動。根據張達明披露的真普聯會議記錄顯示，以公民廣場為集會基地的建議，正是由現時議會陣線成員之一毛孟靜提出。當時屬公民黨成員的毛孟靜，對學生一直抱有支持立場。在一四年九月十日佔中前夕的會議上，毛孟靜明言，「建議於公民廣場舉行集會；公民廣場新建的圍欄將令新聞照片更具吸引力」。學聯周永康同時表示，學聯正申請以公民廣場和添馬公園為集會地點。不過，行政署及後以「不符開放時間」為由拒絕學聯申請。學聯其後遂以「重奪公民廣場」為名，進行抗命行動。

　　據會議記錄，毛孟靜當時在會上曾問及佔中與雙學的罷課是否應該合作，還是分開進行，時任學民思潮前發言人黎汶洛在會中認為「合作會比較好」。

　　至於佔中的方針，則由周永康負責制定，周當時在會議中提到，「罷課初期應保持以學生參與為主，政黨可協助於校外進行宣傳，學聯則在校內進行宣傳」，確立了「學生為主、政黨為輔」的策略。另外，學聯岑敖暉及學民思潮黃之鋒則在人大決定未出台前已提出在八月尾舉行大型抗爭行動。
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