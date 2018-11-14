毛孟靜最先提佔領公民廣場

據會議記錄，毛孟靜當時在會上曾問及佔中與雙學的罷課是否應該合作，還是分開進行，時任學民思潮前發言人黎汶洛在會中認為「合作會比較好」。
至於佔中的方針，則由周永康負責制定，周當時在會議中提到，「罷課初期應保持以學生參與為主，政黨可協助於校外進行宣傳，學聯則在校內進行宣傳」，確立了「學生為主、政黨為輔」的策略。另外，學聯岑敖暉及學民思潮黃之鋒則在人大決定未出台前已提出在八月尾舉行大型抗爭行動。
被譽為漫畫界教父、創作蜘蛛俠、鐵甲奇俠、美國隊長等英雄人物的史丹李（Stan Lee），與世長辭，享年九十五歲。史丹李女兒周一證實父親死訊，但未有透露死因。史丹李去年十二月七日曾到訪香港迪士尼公園，並...
2018-11-14
中美貿易戰現轉機，美國《華爾街日報》報道指，國務院副總理劉鶴上周五(九日)與美國財長努欽（Steven Mnuchin）通過電話，雖然對話未取得任何突破，但是有分析認為雙方正嘗試以對話達成和解。報道亦...
2018-11-14
國際特赦組織周一宣佈，褫奪在緬甸政府內握有實權的昂山素姬的最高榮譽獎項——良心大使獎（Ambassador of Conscience Award），因為她漠視緬甸政府軍屠殺羅興亞族人的惡行。 自從緬甸政府軍去年在若開邦進行血腥鎮壓、導致大量羅興亞族人死亡及多達七十二萬人大逃亡以來，昂山素姬已經失去了多個國際獎項，這是最新的一宗。 總部設在倫敦的國際特赦組織於二○○九年頒發良心大使獎給昂山素姬，當時她仍然被軍政府軟禁。早於一九九一年，昂山獲頒發諾貝爾和平獎，但頒發該個獎項的挪威諾貝爾委員會曾多次強調，不會褫奪昂山這個榮譽。 國際特赦組織總幹事奈杜去信昂山，在信中說：「你不再...
2018-11-14
半山壹號坐落何文田，鄰近港鐵馬頭圍站，加上位置屬小學34校網，吸引不少家庭客。這次為大家介紹1個複式罕有放盤，實用面積接近3150方呎，單位裝修新淨，寬闊的內櫳可放置多件大型傢具，打造簡約溫馨的家就最...
2018-11-14
美股周一急跌之後，昨晚回穩，杜瓊斯工業指數初段跌86點，報25300點，跌0.34%；標普五百指數升19點，即升0.7%，報2745點；納斯達克指數升100點，即升1.39%，報7268點。 ...
2018-11-14
港足昨在台北東亞盃次圈外圍賽鬥最強對手北韓，賽前揚言狂攻卻有心無力，幸有鋼門葉鴻輝左飛右撲屢救險球，悶和0:0保出線希望，最後一仗力求盡數蒙古。葉鴻輝透露今季成功催谷出勇態，皆因卸下港隊和東方龍獅雙隊長重責更專心把關，守出個人近年港足代表作。 昨午一仗，港隊原本計劃乘北韓三大攻擊主將韓光成、朴光龍和李榮直未有隨隊出征，甫開賽便由射手麥基和辛祖等領軍大舉進攻，可惜無功而還，對手站穩陣腳後更奮力還擊。幸而，港隊仍有葉鴻輝保住後方，此子撲出對方連番進襲，助港隊守和北韓0:0。 葉鴻輝賽後大爆今季保持佳態的原因：「開季前我卸下東方隊長一職，原意為了能拋開心理壓力，更專心把關...
2018-11-14
近年香港舉辦不少文化節，由海外國家籌辦各種大型文娛活動，以輕鬆手法，讓公眾體驗不同地域的獨特文化藝術。於11月舉行的《美麗意大利文化節》和《香港阿根廷節》，均不約而同舉辦音樂會，展現最具代表性的音樂文...
2018-11-14
享譽國際的武俠小說泰斗查良鏞（筆名：金庸）上月與世長辭，享年94歲，其喪禮以私人形式在香港殯儀館舉行，並於昨日出殯，遺體奉移至寶蓮寺海會靈塔舉行火化儀式，「查大俠」化作輕煙，就如他筆下部份俠客般，瀟灑...
2018-11-14
一名單親媽媽，不滿學校對其患學習障礙症的兒子的施教方式，竟然走到學校，用殺蟲水噴向訓導主任，她昨天被法官判十八個月感化令。由這宗襲擊老師案件，可見現今部份家長過份維護子女，給予錯誤的身教，對子女的成長並無好處。 這名母親的表現，並非個別例子，近年不時有同類個案發生，部份家長總是以為，子女是對的，受到不公平對待，反指學校和老師管教不對，輕則出口大罵，過份的會出手襲擊，顛倒了一般人管教子女的概念。 長久以來，當父母見子女與人爭吵或打架，大多數會先怪責自己的子女，但現今不少父母剛剛相反，子女一與別人發生摩擦，便不問緣由，也不分青紅皂白，總指責是對方錯。幼少的心靈欠缺分析力，會有樣...
2018-11-14
香港賽馬形勢緊湊，甚少會有一匹馬在某場賽事中是全無缺點的，因此，只要優點比缺點多而又有合理回報，其實是可以接受的。 第三場四班一○○○米。「上浦猛將」今仗缺點有不少，包括已三季未勝、屆九歲高齡、是馬房第二選，以及近三季配郭能從未入三甲等。不過同時亦有不少優勢。首先，此駒今季首戰便在三班此程上名，而且是在步速不算利追之下後上擊敗再出有表現的「良才」及「最驫」，除了是高水準賽績之外，最重要是季內的戰績，故毋須擔心九歲馬大幅退化。 至於第二個優點，就是「上浦猛將」雖然予人必然是大後追的印象，但其實只是形勢使然，實際牠每逢跑谷草一千排內檔，根本是有能力跟前的，其中上季500場次排三...
2018-11-14