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洗黑錢逾六億 雌雄騙徒落網

2018-11-14 列印
　　警方商業罪案調查科反詐騙協調中心搗破涉及逾六億元跨境騙案，探員根據線報及深入調查後掌握資料，前日早上約六時，掩至天水圍區拘捕一名四十五歲姓鄭本地男子及一名四十四歲姓李本地女子，兩人涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）被捕。

　　被捕兩男女，為本港一個銀行戶口的持有人及授權簽名人，警方初步調查顯示，今年一至七月，有犯罪集團透過該戶口，共清洗約六億二千萬元，當中約八千八百萬元相信涉及近月數宗本地及海外騙案，包括電郵騙案、投資騙案及電腦系統被入侵案件等。警方呼籲，不論利用自己的銀行帳戶或將銀行帳戶借予他人作非法用途，均可能構成洗黑錢罪，市民切勿以身試法。

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