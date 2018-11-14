  • 2018年11月14日 星期三
  • 23º
  • 78%
熱門： 鍾士元林鄭月娥器官捐贈國泰私隱

日報新聞 > 港聞

美股中段升64點

2018-11-14 列印
　　杜瓊斯工業指數中段升六十四點二一，報二五四五一點；納斯達克指數升七十九點二七，報七二八○點。

  滙控美國預託證券報六十五點六港元，較香港收市升零點八五港元；騰訊美國報二百七十九點八元，升五點四港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd