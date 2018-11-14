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涉違規辦學 朗思暫時停課

2018-11-14 列印
　　朗思國際學校在私立學校崇正中學長沙灣校舍，被揭涉違規辦學後，兩所學校已暫時停課。上任不足一個月的崇正中學校長董福表示，朗思和崇正的合作協議寫明只是中學課程的合作，稱朗思小學課程是單方面違反協議。由於復課後朗思仍會協辦崇正的課程，所以學校表明與部份由朗思派出的教師重新簽約，轉由崇正中學聘請，但有指有教師對事件存疑，未肯與崇正中學簽新合約，在師資不足下，仍需暫時停課。朗思國際學校原定昨午舉行家長會交代事件，其後宣佈延期。



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