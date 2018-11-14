涉違規辦學 朗思暫時停課
曾創作蜘蛛俠鐵甲奇俠等 超級英雄之父 Stan Lee辭世
被譽為漫畫界教父、創作蜘蛛俠、鐵甲奇俠、美國隊長等英雄人物的史丹李（Stan Lee），與世長辭，享年九十五歲。史丹李女兒周一證實父親死訊，但未有透露死因。史丹李去年十二月七日曾到訪香港迪士尼公園，並...
2018-11-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中美貿戰現轉機 傳劉鶴赴美洽商
中美貿易戰現轉機，美國《華爾街日報》報道指，國務院副總理劉鶴上周五(九日)與美國財長努欽（Steven Mnuchin）通過電話，雖然對話未取得任何突破，但是有分析認為雙方正嘗試以對話達成和解。報道亦...
2018-11-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
漠視緬軍屠殺羅興亞人 昂山素姬遭奪良心大使獎
國際特赦組織周一宣佈，褫奪在緬甸政府內握有實權的昂山素姬的最高榮譽獎項——良心大使獎（Ambassador of Conscience Award），因為她漠視緬甸政府軍屠殺羅興亞族人的惡行。 自從緬甸政府軍去年在若開邦進行血腥鎮壓、導致大量羅興亞族人死亡及多達七十二萬人大逃亡以來，昂山素姬已經失去了多個國際獎項，這是最新的一宗。 總部設在倫敦的國際特赦組織於二○○九年頒發良心大使獎給昂山素姬，當時她仍然被軍政府軟禁。早於一九九一年，昂山獲頒發諾貝爾和平獎，但頒發該個獎項的挪威諾貝爾委員會曾多次強調，不會褫奪昂山這個榮譽。 國際特赦組織總幹事奈杜去信昂山，在信中說：「你不再...
2018-11-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
外望翠綠樹景 半山壹號淺調巨廳閒逸舒適
半山壹號坐落何文田，鄰近港鐵馬頭圍站，加上位置屬小學34校網，吸引不少家庭客。這次為大家介紹1個複式罕有放盤，實用面積接近3150方呎，單位裝修新淨，寬闊的內櫳可放置多件大型傢具，打造簡約溫馨的家就最...
2018-11-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
恒指V彈 騰訊回升 納指微升 杜指跌63點
美股周一急跌之後，昨晚回穩，杜瓊斯工業指數初段跌86點，報25300點，跌0.34%；標普五百指數升19點，即升0.7%，報2745點；納斯達克指數升100點，即升1.39%，報7268點。 ...
2018-11-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
港足守和北韓 英雄續命
港足昨在台北東亞盃次圈外圍賽鬥最強對手北韓，賽前揚言狂攻卻有心無力，幸有鋼門葉鴻輝左飛右撲屢救險球，悶和0:0保出線希望，最後一仗力求盡數蒙古。葉鴻輝透露今季成功催谷出勇態，皆因卸下港隊和東方龍獅雙隊長重責更專心把關，守出個人近年港足代表作。 昨午一仗，港隊原本計劃乘北韓三大攻擊主將韓光成、朴光龍和李榮直未有隨隊出征，甫開賽便由射手麥基和辛祖等領軍大舉進攻，可惜無功而還，對手站穩陣腳後更奮力還擊。幸而，港隊仍有葉鴻輝保住後方，此子撲出對方連番進襲，助港隊守和北韓0:0。 葉鴻輝賽後大爆今季保持佳態的原因：「開季前我卸下東方隊長一職，原意為了能拋開心理壓力，更專心把關...
2018-11-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
文化節 藝賞意國阿根廷
近年香港舉辦不少文化節，由海外國家籌辦各種大型文娛活動，以輕鬆手法，讓公眾體驗不同地域的獨特文化藝術。於11月舉行的《美麗意大利文化節》和《香港阿根廷節》，均不約而同舉辦音樂會，展現最具代表性的音樂文...
2018-11-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
兒子捧遺照送最後一程 金庸化輕煙 逍遙別塵寰
享譽國際的武俠小說泰斗查良鏞（筆名：金庸）上月與世長辭，享年94歲，其喪禮以私人形式在香港殯儀館舉行，並於昨日出殯，遺體奉移至寶蓮寺海會靈塔舉行火化儀式，「查大俠」化作輕煙，就如他筆下部份俠客般，瀟灑...
2018-11-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——橫蠻身教 害了子女
一名單親媽媽，不滿學校對其患學習障礙症的兒子的施教方式，竟然走到學校，用殺蟲水噴向訓導主任，她昨天被法官判十八個月感化令。由這宗襲擊老師案件，可見現今部份家長過份維護子女，給予錯誤的身教，對子女的成長並無好處。 這名母親的表現，並非個別例子，近年不時有同類個案發生，部份家長總是以為，子女是對的，受到不公平對待，反指學校和老師管教不對，輕則出口大罵，過份的會出手襲擊，顛倒了一般人管教子女的概念。 長久以來，當父母見子女與人爭吵或打架，大多數會先怪責自己的子女，但現今不少父母剛剛相反，子女一與別人發生摩擦，便不問緣由，也不分青紅皂白，總指責是對方錯。幼少的心靈欠缺分析力，會有樣...
2018-11-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——上浦猛將黃金機會
香港賽馬形勢緊湊，甚少會有一匹馬在某場賽事中是全無缺點的，因此，只要優點比缺點多而又有合理回報，其實是可以接受的。 第三場四班一○○○米。「上浦猛將」今仗缺點有不少，包括已三季未勝、屆九歲高齡、是馬房第二選，以及近三季配郭能從未入三甲等。不過同時亦有不少優勢。首先，此駒今季首戰便在三班此程上名，而且是在步速不算利追之下後上擊敗再出有表現的「良才」及「最驫」，除了是高水準賽績之外，最重要是季內的戰績，故毋須擔心九歲馬大幅退化。 至於第二個優點，就是「上浦猛將」雖然予人必然是大後追的印象，但其實只是形勢使然，實際牠每逢跑谷草一千排內檔，根本是有能力跟前的，其中上季500場次排三...
2018-11-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6