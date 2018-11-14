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十人食肆進食疑食物中毒

2018-11-14 列印
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　　衞生署衞生防護（見圖）中心昨日公佈調查一宗懷疑食物中毒個案，涉及十人，上周五在九龍灣一食肆的晚宴進食後，出現嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。六人曾往求診，一人入院治療已出院，所有人情況穩定。

　　涉及懷疑食物中毒個案的七男三女，年齡介乎三十至五十三歲，他們在本月九日在九龍灣郵輪碼頭的一食肆進食，約九至十三小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。有指他們曾進食盆菜及燒豬，衞生防護中心發言人表示：「署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。」

　　六人曾經求醫，其中一人需入院治療，但已出院，所有病人情況穩定。衞生防護中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

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