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頭條Jetso App全新自助廣告平台 「分類Jetso」$10落廣告不求人

2018-11-14 列印
■頭條Jetso App全新自助廣告平台「分類Jetso」。
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　　創業做老闆係好多人嘅夢想，但唔係任何人都咁易做到老闆。好多啱啱起步嘅小店網店往往都會因資金有限做唔到宣傳，就算舖頭有幾正嘅貨都無人知啦！

  頭條Jetso Appo依家推出全新功能「分類Jetso」提供自助廣告平台，唔需要天價廣告費用，$10就搞掂晒，小店網店絕對負擔到嘅貼地價錢，喺擁有40萬下載嘅Jetso App落廣告自然多人知啦！Jetso App用戶仲可以透過唔同方式（電話/電郵/WhatsApp）聯絡到你，直接落單夠晒方便。

  落廣告過程全自助，無論長短期推廣定推廣內容都可以自己話事！而家下載頭條Jetso App就可以即刻體驗到最新功能，各位創業達人真係唔可以錯過！

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