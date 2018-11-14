﻿扭蛋機全是小禮物﻿﻿媽媽斥騙人﻿

一名媽媽帶女兒到愉景新城一商店玩扭蛋機，扭蛋內會被放入號碼紙，換取小禮物。詎料花了幾百元把扭蛋全部扭出來，仍沒有女兒想要的「大啷啷（鈴鐺）」，投訴騙人。 該名媽媽在facebook上發文指，前日帶女兒到美樂士多扭啷啷，詎料花了二、三百元，仍只扭到細啷啷，沒有女兒想要的大啷啷。當扭蛋機只剩下十個扭蛋時，牌上還掛有十八個啷啷，於是問店員還有沒有大啷啷，店員回覆「有」。



於是她再花一百元把所有扭蛋都扭出來，仍然未能抽中大啷啷。從她貼出的圖片可見，除牌上的八個大啷啷，其餘都被她抽了。她於是與店員對質，大罵「扭晒入面啲波全部都係得細既，一粒大既啷啷都無喎！仲唔係呃人？做生意唔係咁吖？」最後店員在無法解釋下，把餘下的啷啷都給了這位媽媽。美樂士多其後在facebook發道歉啟事，指事緣一位同事扣起了部份號碼紙，沒有全部放入機內，承認店方管理不善而涉事店員已經辭職。



