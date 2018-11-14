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來港圖爆竊　三內地漢遇截查被捕

2018-11-14 列印
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　　出師未捷已被捕！前日下午五時許，警方機動部隊人員在香港仔中心一帶進行反罪惡巡邏，其間發現三名男子在香港仔大石角休憩公園附近徘徊形跡可疑，遂上前將他們截停及進行盤問。

形跡可疑被盤問

　　警員調查證實他們持雙程證來港，並在他們身上搜出手套及電筒，亦在附近位置搜出一組百合匙、士巴拿及螺絲批，懷疑他們正尋找目標單位犯案，遂以外出時備有偷竊用的物品等將三名男子拘捕，連同檢獲證物一併帶署進一步調查。

　　被捕三名男子（二十四至三十六歲），初步調查後，相信他們在本月十日至十二日分別經羅湖及紅磡入境，在旺角租住一間賓館，懷疑他們晚間乘搭的士到其他區尋找目標住宅犯案。警方仍將他們扣留，以調查他們有否涉及區內其他案件。

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