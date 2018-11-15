鍾士元逝世 曾與鄧小平交手撞鋼板 政壇教父 傳奇落幕

「政壇教父」鍾士元爵士昨日凌晨逝世，終年一百○一歲。據悉，鍾士元兒女早前因祝賀其大壽而回港，故鍾士元在兒女陪伴下，安詳離世。不少政界人士對鍾士元的離世深表哀悼。叱咤政壇數十載的鍾士元，經歷不同時代的風雲變幻，在中英談判期間，曾赴京會晤國家領導人鄧小平談香港前途問題，惟交手過程慘嚐「撞板」滋味，會面最後「不歡而散」。



被視為鍾士元徒弟、自由黨創黨主席李鵬飛表示，昨日早上接獲鍾士元兒子通知，得悉鍾士元因器官衰竭，凌晨不治。認識鍾士元超過半世紀的李鵬飛表示，兩人原本相約周二吃飯，惟對方因腸病不適入院而缺席。李鵬飛對鍾士元辭世深表可惜，指他對香港的貢獻無人能及，包括中英談判期間力爭為港人發聲、促成醫管局成立、籌辦科大及理工大學等，在各方面都以香港的利益出發。



就前途問題為港人發聲



前行政會議召集人鍾士元半生叱咤政壇，於八十年代初出任行政局首席非官守議員，一度成為政壇最高職位的華人，他當時曾就香港前途問題，分別與時任英國首相戴卓爾夫人及國家領導人鄧小平會面。一九八四年一月，香港行政局議員訪英期間，鍾士元與戴卓爾夫人會面時表示，香港人懼怕中國在「高度自治」上會反口，而戴卓爾夫人回應稱：「這也是我的懼怕」。



曾被新華社轟「孤臣孽子」



八四年五月，鍾士元率領十一名兩局非官守議員出訪倫敦，並發表立場書向英國國會反映港人的憂慮及建議，遭新華社嚴厲批評，指責他們的做法是阻撓中英談判。同年六月，鍾士元赴京時獲時任中國領導人鄧小平會面。鄧小平表示歡迎他們以個人身份前來北京。鍾士元當時介紹自己時，強調是以兩局議員身份訪京，雙方各自表述。



不過，鍾士元回港後總結是次會面，以「不歡而散」來形容，他提到「鄧小平當然不太喜歡，而且整個會議也有電視媒體及記者在場採訪。故此，他〈鄧小平〉覺得不高興及氣憤。」鄧更說「夠了，我累了，不聽你說。」他亦曾指鄧小平不相信香港會有前途信心問題，但新華社香港分社社長許家屯隨即公開否認，點名批評鍾士元是「孤臣孽子」。



曾任保安局局長的葉劉淑儀指，認識鍾士元多年，對方在工業、中英談判、起草《基本法》和政黨成立方面有很大貢獻，指他在中英談判中努力反映港人聲音，確保香港獨特制度和生活方式保留，讚揚他為人謙虛有禮、有領導能力，對後輩亦多加提攜，對他離世的消息感到遺憾及哀悼。



有份赴京獲鄧小平接見、前立法局議員鄧蓮如，對於失去摰友鍾士元表示哀悼，指當年親身目睹他勇於在中英之間，為港人發表心聲，讚揚他的領導才華、以誠待人、無畏無懼及無私的精神，並說很想念對方。