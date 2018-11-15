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港大一級榮譽畢業 工程師出身

2018-11-15 列印
■一九八四年鍾士元到北京晤鄧小平，慘嚐撞板滋味，他事後形容會面「不歡而散」。
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　　人稱「大Sir」的前行政會議召集人鍾士元，除了在港政壇地位超然外，也曾是本港極罕有的執業工程師。回顧鍾士元的青葱歲月，土生土長的鍾士元，於三六年預科畢業，當時他看到一本描述工程師投身中國基建、改善人民生活水平的小說，令他深受影響，立志成為工程師。

　　其後鍾士元報讀上海聖約翰大學，主修工程，卻因發生「一二八」淞滬事變，日本侵佔上海，被逼留港轉校，於香港大學重讀一年，以工程系唯一一名一級榮譽生畢業，其後獲聘成為黃埔船塢僅有的兩位華人工程師之一。但同年日本侵略的戰火蔓延至香港，日軍要將黃埔船塢修理其戰艦，鍾士元不願為日軍服務，翌年初逃往澳門。

　　香港大學校長張翔對鍾士元的辭世表示哀悼，並代表港大向其家人致以最深切慰問，指鍾士元將一生奉獻給香港，帶領本地高等教育的發展，作出非凡貢獻。
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