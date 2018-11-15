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月初禮賓府賀壽 有講有笑精神好

2018-11-15 列印
■回歸後。鍾士元獲前特首董建華（左）重用，擔任香港回歸後行政會議召集人。資料圖片
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　　被譽為「政壇教父」、人稱「大Sir」的鍾士元，一生縱橫政壇商界，在多個範疇都有着舉足輕重的地位。立法會前主席范徐麗泰透露，特首林鄭月娥於本月三日親自掏腰包，在禮賓府為鍾士元舉行壽宴，當時見他很精神、很開心，形容他多年來都不忘初心，「希望香港好，亦很關心香港的事。」

　　據了解，有份出席聚會的前政務司司長唐英年憶述，當日鍾士元好精神，有講有笑，「走𠴱陣仲話下次再約食飯傾偈」，對他的離世深感震驚和傷感。民政事務局前常任秘書長李麗娟表示，當日的出席者是由鍾士元親自邀請，當日他精神仍然很好，並以英文簡單致辭多謝來賓。

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