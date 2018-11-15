佔中4周年——錯估時勢 劉兆佳：錯失良機，機會難再來 泛民誤判形勢政改陷死局

四年前的佔領行動未能迫使北京讓步，政改原地踏步之餘，亦催生「港獨」、「自決」思潮，維護國家安全成為香港的突出「短板」，港府多次被催促要為《基本法》二十三條立法。全國港澳研究會副會長劉兆佳接受本報訪問表示，回歸以來民主派多次錯判形勢，包括佔中，錯失實現特首普選的大好機會，發動佔中更逼使中央作出全方位壓制，令政改發展陷入死局。他指，對中央來說，特首普選的責任已經完成，政改議題未來會繼續消失於公眾視線，反而二十三條立法有更大逼切性，港府不能不做。



人大常委會於二○一四年作出「八三一」決定，成為提早引爆佔中的導火線，劉兆佳向本報表示，中央過去確實曾多次就政改問題讓步，例如一○年同意民主黨「超級區議會」方案，令民主派以為中央在普選特首問題上，會同樣屈服於政治壓力而妥協，但民主派明顯是錯判了形勢。



政改議題將繼續消失



劉兆佳解釋，中央於○七年決定香港可於一七年普選特首，是建基於當年中央仍相信香港不會出亂子，反而會強化港人對國家信心。他形容佔中對中央的教訓很大，「好難想像中央會主動再提出政改」，包括時間表及路線圖。他估計政改議題未來幾年會消失於公共議程，「對中央來說，這個問題（政改）已經解決了，就是人大『八三一』決定，好難想像會主動改變或撤銷此決定。」



他認為，若要重啟政改，只能按照「八三一」決定出發，而且《基本法》第四十五條沒寫明落實時間，只稱「最終實現」，「理論上去到二○四七年都得」。



劉兆佳說，早預言「佔中」最後一定被激進勢力所騎劫，場面難以收拾，而且採取激烈行動會導致香港出現「保守思潮反制」，市民對維持社會穩定的渴求比特首普選更大，而事實證明港人已不再把政制民主化「睇得咁重要」，亦明白中央在政改問題上有重大利益，「以後推政改，不能不考慮中央看法」，特別是國家安全問題。



批民主派高估自己實力



由民主黨創黨主席李柱銘稱遺憾錯過「雙查方案」，到○三年拒絕接受本來已被「剝大牙」的二十三條草案，普選特首方案又失諸交臂，劉兆佳批評民主派不成熟，往往高估自己實力，又曲解港人不同訴求的優次，錯誤理解中央對維護國家安全的意志，「焉有不失敗之道理」。他指即使「八三一」方案可只得建制派參選，但特首選舉一旦引入民選成份，整個政治生態會改變，民意重要性將大幅提升。



中央着緊國安問題



不過，港人對爭取普選熱情冷卻，會否激發更多人支持「港獨」、「自決」等分離主張？劉兆佳分析，旺角暴動和本土派運動屬次要、邊緣主張，在社會沒有重大影響力，但香港已回歸二十一年，尚未就維護國家安全立法是說不過去，「如何說得上是全面準確貫徹『一國兩制』？」他認為相比政改，二十三條立法更有逼切性，因為國家安全問題愈來愈嚴峻，中央擔心香港成為國家威脅的來源，對香港戒懼之心有增無減，因此今屆政府不能再迴避二十三條立法。



對於林鄭月娥稱要創造有利的立法條件，建制派又擔心影響選情，劉兆佳直言，對中央來說這些都不是拖延立法的理由，「如果你是中央，作為國家安全第一責任人，當國家安全受威脅，是你林鄭月娥負責，還是習近平負責？」他強調，香港民意是否支持不是中央所關心，國家安全不能只從香港角度出發，倘若香港「搞唔掂」，中央就會出手。



系列四