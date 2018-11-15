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商務機未離跑道 南航降落險釀禍

2018-11-15 列印
　　港府表示，民航處已就本周二香港國際機場發生的一宗跑道事故，向民航意外調查機構通報，又強調會按既定程序繼續跟進事故，以避免同類事件再次發生。當時，一架商務飛機未趕及駛離跑道，同時，另一班抵港航班在同一跑道降落，事件中沒有人受傷，機場運作亦沒有受到影響。

　　跑道事故發生在周二晚上七時許，一架商務飛機曾接獲空管人員指示盡快駛離跑道，不過未能及時完全離開跑道。同時，中國南方航空一架由浙江飛往香港的B738客機亦接獲空管人員指示，在同一跑道上完成降落。政府指，初步調查當B738客機降落時，兩架飛機同一跑道距離超過一千八百米。



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