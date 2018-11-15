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百厭家貓出走　驚動消防營救

2018-11-15 列印
■貓主見愛貓獲救撫摸愛貓。
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　　九龍城有百厭花貓被困驚動消防營救。昨凌晨一時，一隻四個月大啡灰色英國短毛貓，在侯王道十六號一幢大廈六樓，疑頑皮趁男戶主開門出露台抽煙，趁機走出露台玩耍。其間他見愛貓由露台欄杆空隙鑽出後失去影蹤，擔心牠墮街通知妻子及報警求助。

　　警員到場發現花貓困於三樓一單位外平台，但該單位無人應門，通知消防員升起雲梯成功將貓兒救下及放入籠中。經檢查發現牠頸部輕微受傷，交回女貓主帶往獸醫檢查治理。

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