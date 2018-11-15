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美股中段跌142點

2018-11-15 列印
　　受到油價回升刺激，美股向好，杜瓊斯工業指數初段升二百點。中段杜指報二五一四三點，跌一百四十二點九四；納斯達克指數跌四十六點九五，報七一五三點。滙控美國預託證券報六十五點八二港元，較香港收市升一點零七港元；騰訊美國報二百八十三點五元，升零點七港元。
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