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警檢值66萬冒牌手袋

2018-11-15 列印
■警方聯同海關人員在打擊冒牌貨行動中拘捕了四名南亞漢。
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　　警方聯同海關人員昨日在尖沙嘴進行打擊冒牌貨行動，行動中人員掩至三個展銷場單位，檢獲一批冒牌名牌手袋及手表等物品，貨物總值六十六萬元，拘捕四名南亞漢。

　　警方及海關人員根據線報及經深入調查後，懷疑冒牌貨集團招聘持行街紙的非華裔人士，在尖沙嘴街頭專門向外籍遊客展示冒牌手袋及手表等圖案貨辦兜售，然後帶往附近的展銷場揀貨，售價為正價貨品的一至三成不等。尖沙嘴分區特遣隊人員經部署後，昨中午十二時許，聯同海關版權及商標調查科人員，突擊搜查彌敦道八十三至九十七號及漢口道四十三號至四十九A號共三個單位，檢獲一批約四百五十五件懷疑冒名牌手袋、銀包、皮帶、絲巾及手表等物品，總值約六十六萬元。行動中人員拘捕四名年齡介乎三十一至五十四歲持行街紙南亞漢，涉嫌違反《商品說明條例》及違反逗留條件。案件已交由海關跟進。

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