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兩小巴車窗遭磚頭打碎

2018-11-15 列印
■現場為柴灣工廠邨大廈對開的專線小巴站。
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　　柴灣利眾街一個專線小巴站，昨凌晨三時許發生刑事毀壞案，七十一歲姓李小巴站頭負責人發現兩輛四十八M線專線小巴的車頭擋風玻璃及車窗損毀，疑遭歹徒惡意破壞報警。

　　警員到場調查，在其中一車的車頭對開路面檢獲兩块磚頭。現場附近一間五金店外放有一批磚塊，相信歹徒是隨手拾起磚塊刑毀，事後檢走涉案磚塊及追緝歹徒，並調查其刑毀動機。

　　本月四日，附近寧富街同一車主的專線小巴站，亦曾遭歹徒刑毀五輛小巴，警方懷疑兩案有關，交東區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫無人被捕。小巴站頭負青人稱，不明歹徒刑毀原因，希望警方盡快破案。

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