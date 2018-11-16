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食安中心夥食肆 研訂鈉含量指標

2018-11-16 列印
　　消委會聯同食安中心測試十款常見麵包，發現腸仔包及芝麻包的鈉含量較高，平均總脂肪及反式脂肪含量最高的麵包分別是牛角酥及雞尾包，相反較低的則為白方包及麥方包。食安中心首席醫生（風險評估及傳達）吳志翔指，攝取過量鈉可引致高血壓、中風等疾病，而過量脂肪可致肥胖症，建議市民減少食用高鈉、高脂的食物。

　　被問到市民難從麵包表面斷定其鈉含量，吳志翔表示，市民可參考是次研究，而食安中心亦會與相關食肆展開技術協議，訂立鈉含量指標。他提醒，市民若食用高鈉、高脂麵包後，於正餐時就要減少鈉攝取量，又建議市民食用白方包時，應減少配搭醃製食物，如午餐肉、香腸等，以防鈉攝取量超標。
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