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鱷龜現棄養潮 生態學者：不宜飼養

2018-11-16 列印
■本港近年爆發鱷龜棄養潮，魚護署過去兩年半間接收四十一隻被棄養鱷龜。
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　　鱷龜近年成為熱門家養寵物，初生小龜固然可愛，但市民或無考慮到牠成長速度快以及性情兇惡，故造成棄養潮出現。漁護署過去兩年半合共接收四十一隻被棄養的鱷龜，而愛護動物協會亦於去年四月至今，接獲十七宗發現鱷龜報告，棄置黑點包括公園水池、泳灘、路邊、坑渠。

　　有生態學者指出，鱷龜天性兇猛且會主動攻擊及獵食，絕不適宜飼養，同時鱷龜食量也大，被棄養的鱷龜可能會捕食大量本地魚類及攻擊其他龜種，造成生態災難。據報，遭棄養的鱷龜在旺角「金魚街」亦能輕易買到，而其咬合力極強，能咬斷人類手指。遭棄養的鱷龜多屬凸背鱷龜及平背鱷龜，納入《保護瀕危動植物物種條例》附錄III的物種，但目前《條例》只管制其進出口，而管有、飼養及買賣則未受限。
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