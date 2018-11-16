佔中4周年——歪曲法治 「你畀一步佢行，佢得寸進尺」 佔中「違法達義」衝擊法治

佔中發起人提出「公民抗命」爭取普選，指違法的目的是要達致公義。不過，「違法達義」的理念被指歪曲法治，上訴庭副庭長楊振權曾在「雙學三子」衝擊政總東翼前地一案中，形容「香港社會近年瀰漫一股歪風，有人以追求其心目中的理想或自由行使法律賦予的權力為藉口，而肆意作出違法的行為」，更不點名批評一些有識之士，鼓吹「違法達義」口號、鼓勵他人犯法。這議題引起了本港法律界的熱烈討論，部份人認為佔中挑戰法治，令市民對法治的尊重下降。



資深大律師湯家驊曾表示，「公民抗命」的出發點是尊重法治，而非挑戰法治；「公民抗命」是消極地自願接受法律制裁，而非積極地抗拒法律制裁，甚至阻撓執行法律制裁。他質疑，「違法達義」只是一部份人自我感覺良好的目標，「達甚麼義？達到甚麼目標？」反而把落實特首普選的「政改」打沉。湯家驊又指，「公民抗命」的特色和精神，在於接受法律制裁，但當法律制裁來到，有人又稱受到「政治迫害」，並不合理。



公民抗命須考慮對社會影響



基本法委員會委員、港大法律系教授陳弘毅則指，根據西方法理學家的論述，「公民抗命」是指為了抗議社會上不公義事情所作的行動，在某些情況下，道德上是可以成立。但他說，公民抗命者需要考慮，若活動持續，對社會弊多於利，最終又是否能夠達到所希望爭取正義的目標，認為佔領活動在道德上已不能成立。



經民聯立法會議員梁美芬表示，「佔中」是危害香港法治的禍源，指「違法就是違法」，無所謂「違法達義」。她指很多市民受佔中影響，不相信法律、對法官產生質疑，批評「佔中」打爛了香港的法治招牌。



不過，立法會法律界議員郭榮鏗曾表示，公民抗命從來不是一個法治概念，而是一個政治概念，認為若說法治只是守法，是扭曲了法治精神，強調法治的完全概念除守法外，亦包括以法限權、以法達義。



縱橫法律界逾四十年、有「金牙大狀」之稱的資深大律師清洪接受本報專訪時指，佔中令社會撕裂、兩極化，市民對香港法治的尊重下降。



清洪：佔中測試北京底線



清洪指出，佔中發起人高舉「違法達義」理念鼓吹市民上街，只會令北京對港政策更嚴謹。他表示，佔中是探測底線(litmus test)，不斷點起不同火藥引，包括誘發「港獨」思潮出現，愈踩愈過，「你畀一步佢行，佢得寸進尺」。他指，到了這地步，北京必不容許「港獨」、自決等主張，港府最近取締主張「港獨」的香港民族黨就是一例。



保安局早前引用《社團條例》禁止民族黨運作，擅打刑事案的清洪認為，條例是否合適見仁見智，但他認為內地一定要守好自己的底線，「唔係只睇一點，而係整個大局」，「知道甚麼容許，甚麼不可以」，又指外國記者會副主席、《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱早前被拒續發工作簽證，正因內地做事有其目的及政治看法。至於取締民族黨、拒續馬凱簽證是否中央要求，清洪直言「我覺得係」，即使不是北京直接要求，「香港政府都知道內地有甚麼要求」。



自決一定無可能



近年香港出現多條「紅線」，清洪說，內地對「港獨」、自決等主張不會容許，「自決係一定無可能，（如香港可以）畀唔畀廣東、福建、新疆、台灣（自決）呢？」



他坦言，港人要接受自己面對的限制（accept our limitation)，以及香港是中國的一部份，「you can't do anything，你去抗爭只會撼頭埋牆。」



但他強調，不是叫大家甚麼都不做，而是要知道「一國兩制」的規限，不要踩「紅線」。



清洪又指，在法律上來說，至今仍認為可公開討論「港獨」，但坦言有時事情並非法律問題，而是政治，「邊度係法律，邊度係政治，界線有時好難劃得清。」他強調，法律不能解決很多社會問題，「雖然你問的是法律問題，但不可以用法律來解決」，直言法律可以經常被濫用。



市民對法治尊重減



提到佔中，清洪認為佔中令社會撕裂、兩極化，市民對香港法治的尊重亦下降，每次判決總有一方覺得判得過重或太輕，但他認為此情況難以改善，「無可能兩邊都開心，牽涉政治案件，總有一邊話你唔啱」。



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