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扮速遞員騙貨款　中年漢終落網

2018-11-16 列印
　　警方偵破日前銅鑼灣一停車場，賊人偷走貨物扮速遞員向收貨人索款騙案。

先偷走貨物

  探員昨早上在銅鑼灣希慎廣場的停車場對開埋伏期間，發現一名五十二歲姓黃目標中年男子徘徊，上前將其拘捕。

  本周一希慎廣場停車場，一名速遞員卸下貨物準備派送時，被人偷走一箱內有值近四千元的貨物，其後得悉貨物被人冒充速遞員送貨給收貨人及索取款項逃去。警方接報調查後，昨日在停車場外，以涉嫌盜竊將嫌疑人拘捕。
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